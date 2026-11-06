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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده چهارمحال و بختیاری از تلاش راهداران برای رفع آبگرفتگی و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی ازعملیات رفع آبگرفتگی، پاکسازی مسیرها و محورهای شهرستان خانمیرزا، ورودی آبروها و دهانه پلها در شهرستان فارسان و مسیر لارک به شیخ شبان خبر داد.
وی افزود: راهداران استان در محورهای مواصلاتی مستقر و در آمادهباش هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم را برای حفظ ایمنی راهها و تسهیل تردد انجام دهند.
وی گفت: با توجه به بارش برف در گردنه عسلکشان و بارش باران در محورهای مواصلاتی استان، رانندگان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.