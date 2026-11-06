به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین گروه از دانش‌آموزان مدارس شهرستان ساری در قالب کاروان راهیان نور، با هدف آشنایی نزدیک با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت و بازدید از یادمان‌های دوران دفاع مقدس، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ساری، در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: خداوند را شاکریم که بار دیگر توفیق فراهم شد تا جمعی از دانش‌آموزان شهرستان ساری را برای حضور در مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام کنیم.

سرهنگ صادقی،با اشاره به اهمیت اردو‌های راهیان نور در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان افزود: این سفر فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل نوجوان و جوان با فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت است؛ نسلی که باید با شناخت تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، با آرمان‌های امام راحل، رهبر شهید و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس برای دانش‌آموزان تصریح کرد: همان‌گونه که شهدا در مسیر انقلاب اسلامی با ایمان و استقامت گام برداشتند، نسل امروز نیز باید با شناخت، آگاهی و اراده‌ای محکم در مسیر انقلاب حرکت کند تا ایران اسلامی به قله‌های پیشرفت و تعالی دست یابد.

سرهنگ صادقی درباره جزئیات این سفر نیز گفت: این اردوی فرهنگی و تربیتی به مدت پنج روز برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در مسیر سفر، از موزه عبرت تهران و بخش‌هایی از مناطق عملیاتی جنوب کشور از جمله شلمچه، دهلاویه و فتح‌المبین بازدید خواهند کرد.

وی افزود: زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در شهر مقدس قم نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این کاروان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ساری همچنین از برگزاری برنامه‌های جانبی فرهنگی و رزمی برای دانش‌آموزان خبر داد و اظهار کرد: یکی از بخش‌های این اردو، حضور در رزمواره فرهنگی ـ رزمی اردوگاه شهید باکری است که هر ساله برگزار می‌شود و دانش‌آموزان به مدت یک شب از ظرفیت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این اردوگاه بهره‌مند خواهند شد.

اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی، فرصتی برای پیوند نسل امروز با حماسه‌های دیروز است؛ سفری که در آن، تاریخ دفاع مقدس نه در قالب چند صفحه کتاب، بلکه در جغرافیای واقعی ایثار و مقاومت روایت می‌شود تا نسل آینده، میراث‌دار فرهنگ شهیدانی باشد که امنیت، عزت و استقلال ایران اسلامی را با فداکاری خود رقم زدند.