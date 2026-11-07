مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم گفت: با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و نوسازی خطوط انتقال، مصرف آب در این پالایشگاه ۹۰ درصد کاهش یافته است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حمید خدری از مهروموم دومین حلقه چاه آب شرکت پالایش گاز فجرجم در دشت ریز خبر داد و گفت: چاه شماره ۲ انارستان با ظرفیت استحصال روزانه حدود ۵۰۰ مترمکعب آب، پس از ۳۸ سال بهره‌برداری از مدار برداشت خارج و مهروموم شد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: برداشت آب از هفت حلقه چاه پالایشگاه که در سال‌های نخست فعالیت به حدود ۲۰ هزار مترمکعب در روز می‌رسید، با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، کاهش هدررفت، نوسازی خطوط انتقال و توسعه واحد‌های اسمز معکوس، اکنون به کمتر از ۲ هزار مترمکعب در روز کاهش یافته است؛ کاهشی بیش از ۹۰ درصد که بیانگر تغییر رویکرد پالایشگاه در مدیریت منابع آب است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم تصریح کرد: مهروموم تدریجی چاه‌ها، بخشی از سیاست بلندمدت شرکت برای صیانت از ذخایر آب زیرزمینی دشت ریز و کاهش وابستگی به این منابع است. جایگزینی آب زیرزمینی با منابع آب سطحی سد باغان، در صورت تکمیل و انتقال آب مطابق تعهدات، می‌تواند روند خروج سایر چاه‌ها از مدار برداشت را نیز تسریع کند.

خدری تکید کرد: حفاظت از منابع آب، تنها با کاهش مصرف محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم تغییر الگوی تأمین آب و حرکت به سمت منابع پایدار است، از این رو پالایشگاه فجرجم با انجام تعهدات مالی خود در طرح ساخت سد باغان و مشارکت ۳۷۰ میلیارد تومانی در این طرح، تأمین پایدار آب و صیانت از سرمایه‌های ملی را دنبال می‌کند.