نماینده ولی فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم آباد با اشاره به مطالبات مطرح‌شده پیرامون سیاست هسته‌ای ایران گفت: تغییر دکترین هسته‌ای و بازنگری در آن باید بر اساس کار کارشناسی دقیق و سیاست‌های کلان نظام باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی جمعه این هفته در مصلای الغدیر با اشاره به مطالبات مطرح‌شده پیرامون سیاست هسته‌ای کشور، تصریح کرد: تغییر دکترین هسته‌ای و بازنگری در آن، نیازمند کار کارشناسی دقیق است که باید در این فرآیند هم منافع و امنیت ملی حفظ شود و هم پایبندی به شرط صلح‌طلبی راهبردی نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی تداوم یابد.

وی با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات کارشناسی در این خصوص تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد و همگی تابع تصمیمات ایشان هستیم، افزود: طرح این مطالبات نباید موجب ایجاد دوقطبی در جامعه شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان در ادامه با اشاره به استقامت مردم در ۲۵۰ اُمین شب ایستادگی در سایه اقتدار نیرو‌های مسلح، این حضور را «طوفان سهمگین وعده‌داده‌شده» توصیف کرد که موجب غرق شدن دشمنان خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین به نتایج انتخابات کنگره آمریکا اشاره کرد و گفت: به تعبیر تحلیل‌گران منصف آمریکایی، رأی مردم آمریکا نه به حزب رقیب، بلکه «نه» به سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و بازتاب‌دهنده عزت و اقتدار ایرانیان بود.

وی در سالروز شهادت سردار حاج حسن تهرانی مقدم، از وی به عنوان «پدر موشکی ایران»، دانشمندی برجسته با همتی بلند و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، «سرداری عالی‌قدر و پارسایی بی‌ادعا» یاد کرد که حق بزرگی بر گردن ملت ایران و جبهه مقاومت دارد.

امام جمعه خرم آباد ضمن قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های هوافضای کشور و پادگان امام علی (ع) خرم‌آباد، از خانواده‌های معظم شهدا در پاسداری از امنیت و عزت کشور تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به موضوع تشییع شهدای گمنام در استان اشاره کرد و از مردم انقلابی و مؤمن خواست تا همانند حضور حماسی خود در ۱۳ آبان و رزمایش «جانفدا» که موجب خواری دشمنان شد، برای تجدید میثاق با شهدا به صحنه بیایند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با قدردانی از اقدام دادگستری لرستان در پیگیری مشکلات شرکت پارسیلون خاطرنشان کرد: تلاش مسئولان برای بررسی، ارزش‌گذاری و واگذاری این شرکت تا بیستم آبان‌ماه، موجی از امیدواری را در میان مردم ایجاد کرده است.

خطیب جمعه خرم‌آباد در ادامه با بیان اینکه نماز جمعه «سخنگاه مردم» است، تأکید کرد: همه مسئولان و رسانه‌ها باید با عذرخواهی از مردم، تا زمان نتیجه‌بخشی کامل این روند و با هدف رفع بیکاری و اشتغال جوانان استان، پای کار بمانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین از رسانه‌ها خواست این موضوع را به صورت قانونی، منطقی و به دور از اتهام‌زنی پیگیری کنند.

خطیب جمعه خرم‌آباد در پایان با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما، از عموم شهروندان خواست تا در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند.

میز خدمت این هفته نیز در مصلی الغدیر با هدف پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم با حضور کارشناسان اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اداره‌کل تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، بیمه کوثر و شورای حل اختلاف استان برگزار شد.