به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سردار حسین حسن‌پور گفت: در پی دریافت خبری مبنی فعالیت باند تهیه و توذیع مواد مخدر در شهرستان لنگرود، موضوع با اقدامات نامحسوس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و با همکاری ماموران انتظامی شهرستان لنگرود به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع، خودروی سوداگران مرگ را در عملیاتی ضربتی متوقف کردند.

سردار حسن‌پور با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو، ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف شد، گفت: در این رابطه دو متهم ۵۱ و ۵۳ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده اولیه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گیلان بر عزم جدی پلیس در مبارزه بی‌امان با پدیده شوم مواد مخدر تاکید و خاطرنشان کرد: مواد مخدر یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها و بستر بسیاری از جرایم است و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.