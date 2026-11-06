استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تسریع در اصلاح و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز محور ایذه ـ باغملک، دستور پیگیری جدی اقدامات عمرانی در قطعه ۴ کیلومتری این مسیر را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده با حضور در محل وقوع سانحه رانندگی منجر به جان‌باختن ۵ عضو یک خانواده در شهرستان باغملک و ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان اظهار کرد: با توجه به شرایط مسیر و وجود پیچ خطرناک در این محدوده، بررسی دقیق ابعاد حادثه و شناسایی عوامل مؤثر در وقوع آن ضروری است.

وی افزود: وضعیت خودرو، شرایط جاده و سایر عوامل مرتبط باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، اقدامات اصلاحی لازم برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه انجام گیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت این محور تصریح کرد: اصلاح و ایمن‌سازی قطعه‌ای به طول چهار کیلومتر با همکاری و پیگیری‌های فرشاد ابراهیم‌پور نماینده شهرهای حوزه منگشت و مشارکت شرکت‌ها و دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد و ضروری است روند اجرای این اقدامات با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

موالی‌زاده با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع حوادث رانندگی در این محدوده، رفع نواقص جاده‌ای و ارتقای ایمنی مسیر باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

وی در ادامه با توصیه به رانندگان، به‌ویژه جوانان، برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان باید متناسب با شرایط جاده حرکت کنند و از شتاب‌زدگی، رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی پرهیز کنند.

استاندار خوزستان با ابراز تأسف از جان‌باختن پنج عضو این خانواده اظهار کرد: این عزیزان از اهواز برای حضور در مراسم عروسی عازم شده بودند، اما متأسفانه این سفر به حادثه‌ای تلخ و داغدار شدن خانواده‌ای منجر شد.

موالی‌زاده در پایان ضمن تسلیت مجدد به بازماندگان این حادثه تأکید کرد: حفظ جان شهروندان یک اولویت اساسی است و تحقق این هدف، علاوه بر رعایت مقررات رانندگی، مستلزم رفع نقاط حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی راه‌ها و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول است.