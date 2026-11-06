به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به پیامد‌های جنگ و ناامنی در منطقه، حضور مستمر و ۲۵۰ روزه مردم در صحنه را نماد هوشیاری، وحدت و عزم ملی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور دانست و گفت: ملت ایران در برابر تهدید‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و همچنان پای دفاع از میهن، امنیت و استقلال کشور ایستاده‌اند.

ماموستا عبدالسلام امامی همچنین در بخش دیگری از خطبه ها، با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا و همزمانی آن با ۱۳ آبان تصریح کرد: شکست جنگ طلبان و جمهوری خواهان آمریکا در هر دو انتخابات کنگره و سنا، شکستی دیگر برای دشمن آمریکایی است.

وی در ادامه خطبه‌ها افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند ملت ایران نیز مانند مردم ونزوئلا در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها شکست خورده و عقب‌نشینی خواهد کرد، اما حضور و همراهی مردم ایران، خط بطلان و شکستی بزرگ برای نقشه‌های آنان بود.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از خطبه‌های نماز با اشاره به فراز‌های مختلف زندگی حضرت یوسف (ع)، از حسادت برادران و سختی‌های زندگی ایشان تا گذشت، صبر و بخشش خطا‌های دیگران گفت: داستان حضرت یوسف مجموعه‌ای از درس‌های بزرگ و عبرت‌آموز قرآن کریم برای انسان‌ها ست.