معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از توقیف تعداد ۱۶۶ خودروی شوتی در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ حمید افرامن گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای هفته جاری تاکنون ۱۶۶ دستگاه خودروی شوتی، ۵۸۸ رأس دام فاقد مجوز، ۱۱۸ دستگاه ماینر، ۳۷ دستگاه موتورسیکلت و ۳۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

او افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هم با همکاری سایر رده‌های انتظامی استان موفق به دستگیری تعداد۳۶۰ نفر خرده‌فروش، ۱۸ قاچاقچی شدند و تعداد ۶۳۵ نفر معتاد متجاهر را جمع آوری و تحویل مراکز بازپروری مربوطه دادند و در این خصوص هزار و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی نیز در سطح استان ۴۱ نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی آنان را دستگیر و در همین رابطه دو باند سرقت از منازل را منهدم کردند.

سرهنگ افرامن با اشاره به عملکرد پلیس فتا بیان کرد: در این حوزه ۴۰ متهم دستگیر و ۳۰۰ مورد کلاهبرداری کشف شده است.

او در پایان با اشاره به تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: روزانه نزدیک به ۱۱ هزار تماس در سراسر استان با این مرکز برقرار می‌شود که به‌طور میانگین در هر دقیقه هشت تماس ثبت می‌شود و حدود ۷۰ درصد این تماس‌ها به انجام مأموریت‌های پلیسی و عملیاتی منجر می‌شود.