مقام‌های اقتصادی و دیپلماتیک ایران بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با چین تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از شانگهای؛ همایش سرمایه‌گذاری و تجارت ایران در حاشیه نمایشگاه واردات شانگهای در چین برگزار شد

در این نشست حاضران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری اقتصادی دو کشور، تسهیل تأمین مالی، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی را از الزامات گسترش مبادلات تجاری ایران و چین عنوان کردند.

معاون وزیر اقتصاد در این همایش با تجلیل از تاب‌آوری بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی، از آمادگی وزارت اقتصاد برای اعطای گواهی اعتبارسنجی به فعالان اقتصادی بر اساس تضامین بانکی داخلی خبر داد و گفت: این وزارتخانه در تلاش است روند تأمین مالی و اعتباربخشی به فعالان اقتصادی را تسهیل کند.

عبدالساده نیسی مدیرکل دفتر شرق آسیای سازمان توسعه تجارت ایران نیز با طرح پیشنهاد‌هایی برای افزایش ظرفیت‌های تجاری، بر تقویت تجارت الکترونیک، ایجاد مشوق‌های صادراتی، ظرفیت‌سنجی بازار و ساده‌سازی فرایند تأسیس مراکز تجاری در بازار‌های هدف تأکید کرد.