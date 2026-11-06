وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد: شمار قربانیان ابولا در این کشور به ۵ هزار و ۱۹۸ نفر افزایش یافت. شمار مبتلایان هم به بیش از ۱۰ هزار و ۶۶۰ نفر رسیده است.

افزایش مرگ و میر بر اثر ابولا در کنگو

افزایش مرگ و میر بر اثر ابولا در کنگو

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس آمار، نرخ مرگ‌ومیر ابولا در این کشور از ۵۰ درصد فراتر رفته است.

شیوع کنونی ابولا که از اواسط اردیبهشت در کنگو آغاز شد، به بزرگترین و مرگبارترین همه‌گیری ابولا در تاریخ این کشور و دومین همه‌گیری بزرگ در سطح جهان تبدیل شده است.

ابولا بیماری ویروسی است که باعث تب شدید، خونریزی داخلی و نارسایی اندام‌ها می‌شود. این ویروس معمولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل می‌شود.