رییس شورای حل اختلاف خوزستان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در تحقق عدالت گفت: از سال گذشته تاکنون ۵۰ هزار پرونده پیش از ورود به دستگاه قضا با صلح و سازش مختومه شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی بیان کرد: دستگاه قضا در کنار وظایف خود، ایجاد آرامش و آسایش اجتماعی از طریق پیشگیری از اختلافات، ترویج فرهنگ گذشت و فراهم‌سازی زمینه سازش میان مردم است، رسالتی که تحقق آن بدون مشارکت آحاد جامعه امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و اجتماعی خوزستان در عرصه صلح و سازش خاطرنشان کرد: این سرمایه فرهنگی و اجتماعی، میراث گران‌بهایی است که باید آن را پاس داشت و در مسیر خدمت به مردم و تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفت.

حجت الاسلام امانت بهبهانی اظهار کرد: بزرگان، معتمدان، شیوخ، سران عشایر و شخصیت‌های اثرگذار اجتماعی در خوزستان از ظرفیت و نفوذ معنوی ارزشمندی برخوردارند که می‌تواند بسیاری از اختلافات را پیش از ورود به فرآیندهای رسمی قضایی با تدبیر به سازش ختم کنند.

معاون قضایی دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار امکانات دستگاه قضایی ادامه داد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی ظرفیت‌های لازم برای حل‌وفصل همه مسائل اجتماعی را در اختیار داشته باشد بنابراین مشارکت مردم در این امر ضرورتی انکارناپذیر در تحقق عدالت و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است.

وی افزود: میانجیگری و داوری با تکیه بر گفت‌وگو، تفاهم، بی‌طرفی و مشارکت آگاهانه طرفین اختلاف، فرصتی ارزشمند برای تحقق عدالت توافقی و توسعه این ظرفیت‌ها از اولویت‌های مجموعه شورای حل اختلاف استان است.

یکهزار و ۲۶۴ نفر صلح یار در استان به صورت افتخاری با دادگستری خوزستان همکاری دارند که برای سازش در بین طرفین دعوا میانجی‌گری می‌کنند و اتفاقات بسیار خوبی را در استان رقم زدند.

۷۰ تفاهم نامه با نهادها و دستگاه های اجرایی و اصناف مختلف استان در راستای همکاری برای ایجاد صلح در اختلافات منعقد شده است.