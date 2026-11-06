محفل و ختم قرآن به نیت امام شهید و سلامتی رهبرمعظم انقلاب اسلامی و انتظار فرج ظهور منجی عالم بشریت در اجتماعات شبانه قائم شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حیدری مسئول برگزاری محافل قرآنی در تجمعات شبانه قائم شهر گفت: قرآن روایت شب‌های معنوی مردم در خیابان است که علاوه بر بهره مندی از برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و سیاسی، علاقه‌مندان به فرهنگ قرآنی با تلاوت و ختم قرآن کریم در تجمعات شبانه، ثواب آن را تقدیم به امام شهید و دیگر شهدای مظلوم جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی می‌کنند.

وی آموزش و فراگیری قرآن و برگزاری مسابقات قرآنی بین کودکان و نوجوانان را از بخش‌های جانبی محفل قرآنی اجتماع شبانه مردم قائم شهر در خیابان عنوان کرد که با استقبال خانواده‌ها رو‌به‌رو شد.

در دویست پنجاهمین اجتماع شبانه مردم در خیابان، جمعیت مومن و وفادار به انقلاب، مبعوث شدگان از سوی امام شهید هستند که ضمن تجدید میثاق با قائد شهید، پیمان استوارشان را با رهبر معظم انقلاب مستحکم‌تر می‌کنند.

اجتماعات شبانه ملت با بصیرت وبپاخاسته اگرچه هرشب با آرزوی سربلندی اسلام و نابودی دشمنان به پایان می‌رسد ولی پیوند مردم با انقلاب و نظام و ولایت و رهبری هرگز پایان نخواهد داشت.