امام جمعه آسارا با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، خواستار راه‌اندازی شهر الکترونیک و ایجاد یک واحد قضایی در این بخش شد و گفت: کاهش مراجعات غیرضروری مردم به مرکز استان، با توجه به طولانی بودن مسیر و دشواری تردد در محورهای مواصلاتی، باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام فیض کرمیان در خطبه‌های نماز جمعه آسارا، توسعه خدمات غیرحضوری را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات شهروندان دانست و اظهار کرد: مردم این منطقه برای انجام بسیاری از امور اداری ناچار به سفرهای مکرر به کرج هستند؛ در حالی که با ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌توان بخش قابل توجهی از این خدمات را به‌صورت الکترونیکی ارائه کرد.

وی با پیشنهاد راه‌اندازی شهر الکترونیک در آسارا، بر استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان برای تحقق این طرح تأکید کرد و افزود: ایجاد یک واحد قضایی در بخش آسارا نیز می‌تواند از رفت‌وآمدهای غیرضروری مردم به مرکز استان بکاهد و دسترسی شهروندان به خدمات قضایی را تسهیل کند.

امام جمعه آسارا همچنین با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، از مسئولان خواست مطالبات مردم را با جدیت دنبال کنند و برای رفع مشکلات از تمامی ظرفیت‌های قانونی بهره بگیرند. به گفته وی، در مواردی که امکان انجام درخواست شهروندان وجود ندارد، باید موانع قانونی به‌صورت شفاف برای آنان تشریح شود.

فیض کرمیان در ادامه با اشاره به موضوعات مرتبط با سازمان آب، خواستار پیگیری مصوبات و اقدامات مقدماتی انجام‌شده برای رفع نگرانی‌های مردم شد و بر ضرورت تعیین تکلیف این مطالبات تأکید کرد.

وی همچنین نظارت بر بازار و رسیدگی به شکایت‌های شهروندان درباره عملکرد واحدهای صنفی را ضروری دانست و گفت: مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی باید با جدیت دنبال شود. نظارت بر کیفیت نان، وزن چانه‌ها، قیمت فروش و نحوه توزیع آرد در نانوایی‌ها نیز از جمله مواردی است که نیازمند بازرسی مستمر دستگاه‌های مسئول است.

خطیب جمعه آسارا در بخش دیگری از سخنان خود، اتحاد و انسجام ملی را از مهم‌ترین عوامل مقابله با فشارهای خارجی دانست و با اشاره به تحولات بین‌المللی و پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکا اظهار کرد: تقویت توانمندی‌های داخلی و حفظ همبستگی مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در ناکام گذاشتن اهداف دشمنان دارد.

وی با قدردانی از همراهی مردم در ۲۵۰ شب گذشته و صبوری آنان در برابر مشکلات اقتصادی، بر ضرورت پاسداری از دستاوردهای مقاومت و تقویت ظرفیت‌های کشور تأکید کرد و افزود: نباید انتظار داشت قدرت‌های استکباری رفتار خود را تغییر دهند؛ ازاین‌رو تقویت توان دفاعی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی باید در اولویت قرار گیرد.

فیض کرمیان، تقویت نیروهای مسلح، حضور مردم در صحنه، گسترش روابط با کشورهای همسایه و تحقق اقتصاد مقاومتی را از مؤلفه‌های اصلی اقتدار ملی برشمرد و با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز، اهمیت این گذرگاه را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تأکید قرار داد.

امام جمعه بخش و شهر آسارا در پایان با قدردانی از صبر و همراهی مردم، بر ضرورت حفظ وحدت و استمرار مشارکت اجتماعی برای عبور از مشکلات و تحقق اهداف کشور تأکید کرد.