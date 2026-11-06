به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ فریبرز مردانی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مرودشت هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

او افزود: ماموران برای بررسی اتوبوس مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳ هزار بسته غذای حیوانات خانگی خارجی قاچاق و فاقد مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت ارزش کالای کشف شده را ۵ میلیارد ریال عنوان کرد و بیان کرد: در این رابطه یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.