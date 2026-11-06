به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایمان عالمی، مربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پیش از بازی با نساجی مازندران در هفته دوازدهم لیگ برتر، گفت: بازی مهمی مقابل تیم خوب و با ریشه نساجی مازندران خواهیم داشت، شناخت خوبی از این تیم و بازیکنانش داریم.

وی افزود: تیم پیکان همیشه نشان داده است که تمام بازی‌ها را با قدرت مقابل حریفان به اجرا می‌گذارد که قطعا این روند رو به رشد ادامه خواهد داشت.

عالمی گفت: باشگاه با برگزاری جام حذفی موافق است و امیدوارم با برنامه ریزی خوب سازمان لیگ، تیم‌ها در این بازی‌ها حضور قدرتمندی داشته باشند.