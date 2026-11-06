فرمانده انتظامی کوه‌چنار از توقیف دو دستگاه کامیون و وانت نیسان و کشف ۱۰ تن چوب فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ مصطفی احسانی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه کامیون و وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی ماموران موفق شدند در بارزرسی از خودروها، ۱۰ تن چوب فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی کوه چنار با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.