امام جمعه چهاربرج با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور، گفت: قدرت نظامی، انسجام ملی و حمایت مردمی سه مؤلفه اساسی در شکل‌گیری بازدارندگی مؤثر و تغییر محاسبات دشمن هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه چهاربرج با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور، گفت: قدرت نظامی، انسجام ملی و حمایت مردمی سه مؤلفه اساسی در شکل‌گیری بازدارندگی مؤثر و تغییر محاسبات دشمن هستند.

حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در جمع فرماندهان ارشد نظامی کشور، اظهار کرد: در این بیانات که از نظر تبیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ علاوه بر تأکید بر افزایش توان نظامی، آمادگی رزمی و توسعه امکانات دفاعی، موضوعات مهمی درباره نحوه مواجهه با تهدیدات، چگونگی پاسخ به اقدامات دشمن و نقش مردم و تحولات منطقه‌ای در تأمین امنیت کشور مطرح شده است.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مفاهیم این بیانات، بازتعریف راهبرد بازدارندگی است، افزود: بازدارندگی به این معناست که دشمن به این نتیجه برسد که هزینه حمله و اقدام خصمانه علیه ایران، بسیار بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود؛ بنابراین، علاوه بر داشتن تجهیزات و قدرت نظامی، باید به دشمن فهماند که ایران با قدرت و سرعت، هر لحظه آمادهٔ پاسخ‌گویی پشیمان کننده است.

وی گفت: می‌توان گفت رویکرد رهنمود‌های معظمٌ‌له، حرکت از بازدارندگی صرفاً مبتنی بر تهدید به سمت بازدارندگی جامع و فعال است؛ یعنی الگوی جدید از بازدارندگی را ترسیم می‌کنند؛ الگویی که در آن قدرت نظامی، انسجام ملی و ارتباطات منطقه‌ای، برای تأثیرگذاری بر محاسبات دشمن در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

جلالی تصریح کرد: این الگوی سه‌ضلعی بازدارندگی، فقط برای توانمندی در وارد کردن ضربه یا مقابله با حمله نیست؛ بلکه باید بتواند تصمیم دشمن برای آغاز درگیری را نیز تغییر دهد و در واقع، موفقیت بازدارندگی زمانی مشخص می‌شود که دشمن به دلیل پیش‌بینی پیامد‌های اقدام خود، از آغاز درگیری منصرف شود.

امام جمعه چهاربرج به مؤلفه‌های اصلی معماری جدید بازدارندگی اشاره و اظهار کرد: از مجموع بیانات رهبر معظم انقلاب می‌توان هفت مؤلفه اصلی بازدارندگی حداکثری، پاسخ فوری و اثرگذار، گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ، توجه به دارایی‌های مادی و غیرمادی، طراحی دکترین و تاکتیک بومی، حمایت مردم از نیرو‌های مسلح و وحدت ساحات را برای شناخت راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران استخراج کرد.

وی با اشاره به اینکه این هفت مؤلفه در کنار یکدیگر، منظومه‌ای از قدرت دفاعی را شکل می‌دهند که در آن آمادگی نظامی، توان پاسخ‌گویی، حمایت اجتماعی و شرایط منطقه‌ای مکمل یکدیگر هستند، افزود: یکی از ویژگی‌های منازعات جدید این است که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً در چارچوب جنگ نظامی بررسی کرد و امروزه عرصه‌های اطلاعاتی، اقتصادی، سایبری، فناورانه، سیاسی و رسانه‌ای نیز در شکل‌گیری تهدیدات و رقابت‌های امنیتی نقش دارند و به همین دلیل، دفاع از کشور نباید تنها به حفاظت از مرز‌ها و مقابله نظامی محدود شود.

جلالی با بیان اینکه حفاظت از زیرساخت‌های اقتصادی، اطلاعاتی، فناوری و اجتماعی نیز بخشی از امنیت ملی است، تصریح کرد: باید علاوه بر تقویت توان نظامی، ظرفیت‌های داخلی خود را در حوزه‌های مختلف توسعه داد و خوداتکایی در تولید تجهیزات، استفاده از فناوری‌های جدید و افزایش توان مقابله با تهدیدات غیرنظامی از الزامات این رویکرد محسوب می‌شوند.

امام جمعه چهاربرج با اشاره به اهمیت جنگ نامتقارن، گفت: در این نوع مواجهه، کشور می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های بومی و متناسب با شرایط خود، برتری‌های احتمالی طرف مقابل را کاهش دهد و ترکیب توان دفاعی متعارف با فناوری‌های جدید و ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند به افزایش قدرت بازدارندگی کمک کند.

وی به نقش مردم در قدرت دفاعی و امنیت ملی اشاره و اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در بیانات حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تأکید بر نقش مردم در کنار نیرو‌های مسلح است که نشان می‌دهد قدرت دفاعی کشور تنها به امکانات و توان نظامی وابسته نیست، بلکه حمایت عمومی، همبستگی اجتماعی و اراده ملی نیز در آن نقش اساسی دارند.

جلالی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب حضور هشت‌ماهه مردم در میدان‌ها و پیوند دادن آن با تجربه هشت سال دفاع مقدس، را بیانگر تداوم الگویی تاریخی در جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند، گفت: در این الگو مردم و نیرو‌های مسلح در کنار یکدیگر از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند.

امام جمعه چهاربرج تصریح کرد: حضور و حمایت مردم هم موجب تقویت روحیه نیرو‌های مسلح می‌شود، انسجام ملی را افزایش می‌دهد و این پیام را به دشمن منتقل می‌کند که با جامعه‌ای متحد و برخوردار از اراده دفاعی روبه‌رو است.