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استاندار چهارمحال و بختیاری بر تعیین تکلیف طرحهای ورزشی و جبران کمبود زیرساختها و تهیه اطلس جامع در شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در سفر به لردگان بر شناسایی دقیق کمبودها، تعیین تکلیف طرح های نیمهتمام و تدوین برنامه عملیاتی برای جبران عقبماندگی سرانه ورزشی این مناطق تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی افزود: توسعه زیرساختها نباید به مراکز شهرستانها محدود شود، بلکه روستاها، مناطق عشایری و نقاط کمبرخوردار نیز باید در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرند.