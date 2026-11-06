استاندار چهارمحال و بختیاری بر تعیین تکلیف طرح‌های ورزشی و جبران کمبود زیرساخت‌ها و تهیه اطلس جامع در شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد استان تأکید کرد.

تعیین تکلیف طرح‌های ورزشی و جبران کمبود زیرساخت‌ها در چهارمحال و بختیاری

تعیین تکلیف طرح‌های ورزشی و جبران کمبود زیرساخت‌ها در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در سفر به لردگان بر شناسایی دقیق کمبودها، تعیین تکلیف طرح های نیمه‌تمام و تدوین برنامه عملیاتی برای جبران عقب‌ماندگی سرانه ورزشی این مناطق تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی افزود: توسعه زیرساخت‌ها نباید به مراکز شهرستان‌ها محدود شود، بلکه روستاها، مناطق عشایری و نقاط کم‌برخوردار نیز باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرند.