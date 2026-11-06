امام جمعه قائم شهر : حضور و حمایت مردم ،اقتدار و صلابت نیرو‌های مسلح دشمنان را پشیمان می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر به مناسبت بزرگداشت هفته مازندران خطبه‌های این هفته نماز جمعه را با گویش محلی مازندرانی ایراد کرده است.

آیت الله معلمی روز ملی و هفته بزرگداشت مازندران را یادآور تاریخ کهن مردم ولایت مدار این خطه نام برد که نخستین حکومت شیعی بعد از ائمه اطهار علیهم السلام دردیار طبرستان وسپس در ایران اسلامی شکل گرفت.

امام جمعه قائم شهر، معرفی و بهره گیری از آثار ماندگار مفاخر صاحب نام مازندرانی و زبان و فرهنگ و سنن این استان را یک وظیفه عمومی دانست و بر اهتمام جدی مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی در معرفی درست ظرفیت‌ها و مشاهیر و مفاخر مازندران تاکید کرد.

آیت الله معلمی، دیدار فرماندهان نظامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی و رهنمود‌های ایشان را بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و گفت: حضور و حمایت مردم و اقتدار و صلابت نیرو‌های مسلح باید دشمن را از کرده خود پشیمان کند و پاسخ ایران بدون محدودیت جغرافیایی نیز نشانه عزت و اقتدار و سربلندی ملت ایران و نیرو‌های مسلح دانست که این آمادگی‌ها و پاسخگویی‌ها به دشمن بایستی تا بازدارندگی کامل ادامه داشته باشد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، اتخاذ تدبیر لازم از سوی دولتمردان در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی به عنوان مطالبات به حق ملت مبعوث شده را مهم و ضروری دانست و بر عزم جدی مسئولان در برخورد با مفسدان اقتصادی و گرانی جامعه تاکید کرد.

آیت الله معلمی با قدردانی از حضور پرشور مردم و دانش آموزان و دانشجویان در راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان در آستانه شهادت بی بی دو عالم حضرت‌ام ابی‌ها فاطمه زهرا (س) بر برگزاری هرچه باشکوهتر این ایام تاکید کرد.