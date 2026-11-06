امام جمعه کرج با تأکید بر تداوم سیاست‌های دفاعی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور در مسیر دستیابی به بازدارندگی مطلق و صیانت از منافع ملی، از شروط اعلام‌شده خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نماینده ولی‌فقیه در استان در خطبه‌های نماز جمعه امروز، با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور اظهار کرد: جابه‌جایی قدرت میان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه، به معنای تغییر اساسی در سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران نیست و اختلافات داخلی آمریکا تأثیر بنیادینی بر رویکرد کلی این کشور نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا برای پیشبرد برنامه‌های خود به همراهی کنگره و سنا نیاز دارد، افزود: اگرچه تغییر ترکیب سیاسی نهادهای قانون‌گذاری می‌تواند بر نحوه اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی واشنگتن اثر بگذارد، اما چارچوب اصلی سیاست‌های دو حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران تفاوت چندانی ندارد.

امام جمعه کرج همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته در روابط تهران و واشنگتن، امید بستن به تغییر سیاست‌های آمریکا از طریق جابه‌جایی احزاب یا اعطای امتیاز را نادرست دانست و بر ضرورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مقاومت و تقویت توان ملی تأکید کرد.

حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، دستیابی به بازدارندگی مطلق را مستلزم پیشرفت همه‌جانبه، ارتقای توان دفاعی و حفظ همبستگی اجتماعی عنوان کرد و گفت: وحدت و انسجام میان مردم و مسئولان از عوامل تعیین‌کننده در تحقق راهبرد ایران قوی است.

وی با اشاره به مواضع اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که مسئولان و مردم بر حفظ منافع کشور پایبند هستند و ایران از شروط هفت‌گانه خود صرف‌نظر نخواهد کرد.

خطیب جمعه کرج همچنین با تشریح رویکرد دفاعی کشور در برابر تهدیدها اظهار داشت: هرگونه تهدید باید با واکنشی سریع و مؤثر روبه‌رو شود و در ارزیابی‌های راهبردی، صرفاً محل وقوع حمله مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه منشأ تهدید نیز اهمیت دارد.

وی در ادامه، تنگه هرمز را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت راهبردی ایران دانست و تصریح کرد: امنیت صادرات انرژی در منطقه از امنیت جمهوری اسلامی ایران جدا نیست و این گذرگاه علاوه بر اهمیت اقتصادی، در معادلات سیاسی و نظامی منطقه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

حسینی همدانی در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین دقیق مواضع و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، از فعالان فرهنگی خواست با رویکردی کارشناسی، ابعاد مختلف این دیدگاه‌ها را برای جامعه تشریح کنند.