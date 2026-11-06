امام جمعه موقت بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور گفت: حضور مردم در صحنه، انسجام ملی و اقتدار نیرو‌های مسلح، پشتوانه اصلی ایران در مقابله با تهدید‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با قدردانی از حضور پرشور مردم استان در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، اصناف و نیرو‌های مسلح در این مراسم، جلوه‌ای از روحیه استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران بود.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: ۱۳ آبان نقطه تلاقی هفت دهه دشمنی و جنایت استکبار جهانی با هفت دهه مقاومت و ایستادگی ملت ایران است و این پیام، نقشه راهی برای شناخت ریشه‌های دشمنی با جمهوری اسلامی و ترسیم مسیر آینده کشور به‌ویژه برای نسل جوان محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا تصریح کرد: شکست جریان حاکم در انتخابات این کشور، نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی سیاست‌های آن است، اما نباید از تهدید‌های قدرتی که در مسیر افول قرار دارد غافل شد؛ ازاین‌رو حفظ آمادگی و هوشیاری نیرو‌های مسلح، مسئولان و مردم ضروری است.

وی با بیان اینکه تفاوتی در ماهیت رویکرد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در قبال منافع ایران وجود ندارد، گفت: تصور اینکه با عقب‌نشینی و امتیازدهی در موضوعات هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای می‌توان دشمن را از خصومت منصرف کرد، اشتباه است و راهبرد اساسی کشور باید تقویت قدرت در همه عرصه‌ها باشد.

امام جمعه موقت بوشهر تأکید کرد: نباید میان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا تفاوت ماهوی قائل شد؛ هر دو جریان در مقاطع مختلف به منافع ملت ایران آسیب زده‌اند و هیچ‌کدام خیرخواه جمهوری اسلامی نیستند.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی با اتکا به تمدن تاریخی، اراده ملی و رهبری حکیمانه تسلیم فشار‌های خارجی نخواهد شد، تصریح کرد: تصور اینکه با عقب‌نشینی و امتیازدهی در موضوعات هسته‌ای، موشکی یا منطقه‌ای می‌توان دشمن را از خصومت منصرف کرد، اشتباه است. راهبرد اساسی کشور باید تقویت قدرت در همه عرصه‌ها باشد.

خطیب جمعه بوشهر با اشاره به ضرورت ارتقای توان بازدارندگی کشور افزود: هرگونه ماجراجویی جدید دشمن با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و ظرفیت‌های سیاسی، مالی و سایبری دشمن نیز در دامنه توان مقابله ایران قرار دارد.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به حضور مستمر مردم استان در برنامه‌های مقاومت و بصیرتی در ۲۵۰ شب گذشته، یادآور شد: اتحاد و انسجام ملی در کنار توان دفاعی نیرو‌های مسلح، عامل مهمی در ناکام گذاشتن نقشه‌های دشمنان است.

امام جمعه بوشهر در ابتدای خطبه‌ها با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: این ایام فرصت ارزشمندی برای شناخت ابعاد سیاسی، اخلاقی، عبادی و اجتماعی زندگی آن بانوی بزرگ اسلام و بهره‌گیری از سیره ایشان است.

وی با اشاره به جایگاه ولایت در اندیشه حضرت زهرا (س)، بیان کرد: امامت و ولایت از ارکان اساسی دین اسلام است و نقش محوری در حفظ انسجام و هدایت جامعه اسلامی دارد.