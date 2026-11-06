رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از قضات جهرم با حضور در زندان شهرستان، ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با مددجویان، درخواست‌های قضایی آنها را بررسی و مجموعه‌ای از تسهیلات قانونی را برای زندانیان واجد شرایط در نظر گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در جریان این بازدید و نشست تخصصی کاهش جمعیت کیفری، تصمیماتی اتخاذ شد.

آزادی ۱۲ زندانی از طریق مرخصی منتهی به آزادی و پایان حبس، پیشنهاد ۱۰۱ مددجو برای برخورداری از عفو موردی، موافقت با ۴۸ مورد تعلیق اجرای باقی‌مانده مجازات، موافقت با ۳۲ مورد اشتغال به کار مددجویان و موافقت با ۱۷ مورد مرخصی تشویقی و ضروری از جمله‌ی این تصمیمات بود.

این اقدامات با هدف کاهش جمعیت کیفری، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و فراهم‌کردن زمینه اصلاح و بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه انجام شد.