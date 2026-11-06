سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار لوازم و محتویات خودرو و کشف ۲۵ فقره سرقت در پرند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی گفت: بدنبال شکایت چند شهروند درباره سرقت لوازم و محتویات خودرو در پرند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری۱۷ پرند قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اقدامات فنی موفق به شناسایی متهم شدند و با هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه سارق را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم بابیان اینکه متهم سابقه‌دار در بازجویی‌های پلیسی به ۲۵فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو اعتراف کرد افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.