امام جمعه خوی گفت: ایران با اتکا به قدرت و ایستادگی ملت ایران، قدرت دفاعی و اراده ملی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا ایستاده است.

امام جمعه خوی: ایستادگی ایران در آمریکا با اتکا به مقاومت و توان ملی

امام جمعه خوی: ایستادگی ایران در آمریکا با اتکا به مقاومت و توان ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی (ره) خوی، با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و تحولات منطقه، تغییر چهره دولت‌ها در این کشور را به معنای تغییر سیاست‌های سلطه‌طلبانه ندانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر راهبرد‌های نظام سلطه تأکید کرد.

وی با اشاره به اظهارات و مواضع مقامات آمریکایی گفت: نباید دچار خطای محاسباتی شد، چرا که تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی جریان‌های سیاسی در آمریکا به معنای تغییر ماهیت سیاست‌های این کشور در قبال ایران نیست.

امام جمعه خوی با استناد به آیات قرآن کریم، خصلت قدرت‌های استکباری را برتری‌جویی و تلاش برای سلطه بر ملت‌ها دانست و افزود: منطق نظام سلطه، تحمیل اراده خود بر دیگر کشورهاست و تجربه نشان داده است که چنین قدرت‌هایی به محدود کردن نفوذ خود قانع نیستند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی اخیر آمریکا و نتایج انتخابات این کشور، به اظهارات برخی تحلیلگران آمریکایی درباره تأثیر تحولات ایران بر فضای سیاسی آمریکا اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از تأثیرگذاری قدرت و ایستادگی ملت ایران دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، تأکید کرد: اگر کشور از توان موشکی بومی برخوردار نبود، در برابر قدرت‌های نظامی جهان با محدودیت‌ها و عدم توازن راهبردی جدی مواجه می‌شد.

امام جمعه خوی با بیان اینکه صنعت موشکی تنها یک ظرفیت نظامی نیست، افزود: این دانش بومی، زمینه‌ساز پیشرفت در حوزه‌های فضایی، ماهواره‌ای، ارتباطات، هواشناسی، کشاورزی، مدیریت منابع آبی و مقابله با حوادث طبیعی نیز شده است.

وی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و ناکامی دشمنان در تصرف حتی یک وجب از خاک ایران، مقاومت و توان ملی را از عوامل اصلی حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور برشمرد و آینده ایران را با تکیه بر همین تجربه تاریخی قابل ارزیابی دانست.

امام جمعه خوی در ادامه با اشاره به روز فرهنگ عمومی، حفظ محیط زیست، رعایت حقوق شهروندی، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از شاخص‌های مهم فرهنگ عمومی عنوان کرد و خواستار مشارکت همگانی در پاکیزگی محیط زندگی شد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با تأکید بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده، ترویج ازدواج آسان، مهریه سبک و ساده‌گیری در تشکیل خانواده را از الزامات تقویت سبک زندگی ایرانی اسلامی دانست.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به ایام فاطمیه، به تبیین مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و بر زنده نگه‌داشتن فرهنگ اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.