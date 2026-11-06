استاندار کرمانشاه از مکان احداث بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا که توسط شهرداری کرمانشاه در حال ساخت است، بازدید کرد و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این بازارچه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در جریان این بازدید، با اشاره به نقش بازارچه‌های عرضه مستقیم در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار کرد: راه‌اندازی این مراکز می‌تواند با حذف یا کاهش واسطه‌ها، زمینه عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر، افزایش قدرت خرید مردم و دسترسی آسان شهروندان به محصولات مورد نیاز را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت تعیین زمان‌بندی دقیق برای تکمیل عملیات اجرایی، رعایت کیفیت ساخت، پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم و توجه به دسترسی مناسب شهروندان تأکید کرد و دستور داد دستگاه‌های مرتبط، همکاری لازم را برای رفع موانع و تسریع در روند احداث این بازارچه‌ها به عمل آورند.

وی بر ضرورت پیش‌بینی فضای مناسب برای عرضه محصولات تولیدکنندگان، اصناف و کسب‌وکار‌های بومی استان تأکید کرد و افزود: این بازارچه‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شوند که ضمن ساماندهی فعالیت‌های پراکنده و کمک به رونق کسب‌وکار‌های خرد، امکان عرضه مستمر و شفاف کالا و نظارت بر قیمت‌ها را فراهم کنند.