امام جمعه مشهد گفت: حزب دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو در مسیر مقابله با جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کنند با این تفاوت که جمهوری‌خواهان با خشونت و بی‌رحمی و دموکرات‌ها با شیطنت و فریبکاری دشمنی خود را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مشهد با اشاره به مناسبت فرا رسیدن روز ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز در سال ۱۳۵۸ به یکی از مقاطع مهم مبارزه با استکبار جهانی تبدیل شد و امسال نیز می‌توان آن را روز شکست و ناکامی رییس‌جمهور فعلی آمریکا و حزب جمهوری‌خواه دانست.

امام جمعه مشهد گفت: دولت موقت در آن زمان دولتی ضعیف بود و نمی‌توانست همگام با امام راحل در عرصه استکبارستیزی حرکت کند، اما امیدواریم دولت امروز در کنار رهبر انقلاب در مسیر دشمن‌ستیزی و استکبارستیزی ایستادگی و مقاومت کند.

آیت الله علم‌الهدی با اشاره به این که در جریان تسخیر لانه جاسوسی یک اشتباه از سوی برخی مسئولان وقت صورت گرفت گفت: در آن مقطع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان بود و برخی تصور می‌کردند پیروزی دموکرات‌ها به نفع ایران است و همین خوش‌بینی موجب شد برگ برنده‌ای که در اختیار کشور بود ساده‌لوحانه و بدون بهره‌برداری لازم از دست برود.

وی افزود: پس از آن، توافقی با آمریکا انجام و در جریان آن، اموال ایران بلوکه شد و محدودیت‌های دیگری نیز به کشور تحمیل شد؛ در حالی که آمریکا در کشور ما فعالیت جاسوسی داشت، برخی با خوش‌بینی به حزب دموکرات، فرصت مهمی را از دست دادند.

امام جمعه مشهد با هشدار نسبت به تکرار این تجربه در شرایط کنونی تصریح کرد: نباید تصور کنیم روی کار آمدن هر یک از احزاب دموکرات یا جمهوری‌خواه به نفع ایران است؛ سگ زرد برادر شغال است و مساله اصلی، نظام سلطه آمریکاست، نه این حزب و آن حزب.

آیت الله علم‌الهدی ادامه داد: برجام نتیجه عملکرد حزب دموکرات بود و مکانیسم ماشه را در آن گنجاندند تا همچنان امکان فشار و حمله به ایران وجود داشته باشد؛ در این توافق، بخشی از امکانات هسته‌ای کشور با دست خودمان محدود شد در حالی که حزب دموکرات نیز به تعهداتش عمل نکرد و در همان دوره تحریم‌های سنگینی علیه ایران اعمال شد.

امام جمعه مشهد با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های آمریکا گفت: امیدواریم اشتباهی که برخی در سال ۱۳۵۸ مرتکب شدند، دوباره تکرار نشود و مردم نیز با همان روحیه مقاومت و عزت در برابر آمریکا بایستند.

آیت الله علم‌الهدی با یادآوری تعبیر امام راحل از آمریکا به عنوان «شیطان بزرگ» افزود: باید در برابر این شیطان بزرگ مبارزه و ایستادگی کنیم تا ریشه اش خشکانده شود.

وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های سنگین کشور در تحولات اخیر، از جمله شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: با وجود همه هزینه‌هایی که پرداخت کرده‌ایم، تا امروز این ما هستیم که در دنیا به عنوان پیروز شناخته شده‌ایم و حتی رییس‌جمهور آمریکا نیز به شکست خود در برابر ایران اذعان می‌کند.

امام جمعه مشهد با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب مبنی بر این که بر اساس محاسبات الهی ایران، قدرت اول جهان است افزود: قدرت نخست در هستی متعلق به خداوند است و جریانی که به خدا متصل باشد، از قدرت حقیقی برخوردار است از این رو، ایران به دلیل اتکا به قدرت الهی در جایگاه قدرت نخست قرار دارد.

آیت الله علم الهدی سه عامل را در تحقق این وضعیت مؤثر دانست و بیان کرد: نخستین عامل، رهبری داهیانه و خردمندانه رهبر انقلاب است که در ماه‌های اخیر آثار آن در شرایط کشور نمایان شده است؛ دومین عامل، قهرمانی و اخلاص رزمندگان در ایستادگی برابر دشمن و سومین عامل نیز اراده و حضور مردم در صحنه و اجتماعات مردمی در مسیر دفاع از حق و دین خداست.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: این سه عامل موجب شکست دشمن شده است و امیدواریم خداوند با تثبیت عزت و اقتدار ملت ایران، نعمت بزرگ ظهور و فرج حضرت مهدی (عج) را نیز نصیب امت اسلامی کند.