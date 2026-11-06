به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ملک پور افزود: در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی، ارتقای بهره‌وری منابع پایه و حفظ حاصلخیزی خاک، طرح ملی کشت حفاظتی با حضور مسئولان شرکت آذین کشت کریمیان، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان ذی‌ربط، مرکز خدمات گندمان در محل اجرای طرح مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش حاصلخیزی خاک، بهبود کیفیت و ساختمان خاک، حفظ رطوبت، کاهش فرسایش و رعایت اصول تناوب زراعی، در سطح ۵ هکتار از اراضی کشاورزی در روستای کردشامی در حال اجراست.

ملک پور با اشاره به اینکه طرح مذکور به‌صورت مقایسه‌ای در ۶ قطعه زراعی و طی یک دوره سه‌ساله اجرا می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر سال دوم اجرای این طرح ملی در شهرستان بروجن سپری می‌شود و محوریت اصلی آن بر تناوب زراعی نخود علوفه‌ای و گندم و استفاده از روش‌های نوین کشت حفاظتی است.