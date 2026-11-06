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گروه جهادی دندانپزشکی بنیاد علوی با استقرار در روستای پسک سفلی از توابع بخش فیروزق شهرستان خوی خدمات دندانپزشکی رایگان ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروه جهادی دندانپزشکی بنیاد علوی به مدت دو روز در روستای پسک سفلی از توابع بخش فیروزق شهرستان خوی مستقر شد و به اهالی این روستا و روستاهای اطراف خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه کرد.
محسن هاشمی، بخشدار فیروزق، با اعلام این خبر گفت: در این اردوی جهادی ۲۵ دندانپزشک حضور داشتند و خدمات بهداشتی و درمانی دهان و دندان را به مراجعهکنندگان ارائه کردند.
وی افزود: در مدت دو روز برگزاری این اردو، ۴۰۰ نفر از اهالی روستاهای منطقه معاینه و ویزیت شدند.
خدمات ارائهشده شامل معاینه، ترمیم و پرکردن دندان، کشیدن دندان، جرمگیری و خدمات مربوط به روکش دندان بود.
این اردوی جهادی با هدف تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی و کمبرخوردار به خدمات تخصصی دندانپزشکی و ارتقای سلامت دهان و دندان برگزار شد