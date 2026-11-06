به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروه جهادی دندانپزشکی بنیاد علوی به مدت دو روز در روستای پسک سفلی از توابع بخش فیروزق شهرستان خوی مستقر شد و به اهالی این روستا و روستا‌های اطراف خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه کرد.

محسن هاشمی، بخشدار فیروزق، با اعلام این خبر گفت: در این اردوی جهادی ۲۵ دندانپزشک حضور داشتند و خدمات بهداشتی و درمانی دهان و دندان را به مراجعه‌کنندگان ارائه کردند.

وی افزود: در مدت دو روز برگزاری این اردو، ۴۰۰ نفر از اهالی روستا‌های منطقه معاینه و ویزیت شدند.

خدمات ارائه‌شده شامل معاینه، ترمیم و پرکردن دندان، کشیدن دندان، جرم‌گیری و خدمات مربوط به روکش دندان بود.

این اردوی جهادی با هدف تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار به خدمات تخصصی دندانپزشکی و ارتقای سلامت دهان و دندان برگزار شد