مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد در جمع ائمه جماعات شهرستان‌های خاتم و مروست، بر ضرورت احیای کارکرد‌های اصیل مساجد و تقویت نقش محوری آنها در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام صداقت، در جمع ائمه جماعات شهرستان‌های خاتم و مروست، در جریان برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی ارکان مسجد در شهر هرات، بر ضرورت بازتعریف و تقویت جایگاه مساجد در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مسجد در منظومه فکری اسلام، مسجد را محور جامعه اسلامی و از ارکان اساسی تحقق حکومت اسلامی دانست و گفت: مسجد تنها محل برگزاری آیین‌های عبادی نیست، بلکه ظرفیت گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و انسان‌سازی دارد که باید بیش از گذشته فعال شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به تحولات جامعه و ضرورت تقویت ظرفیت‌های مردمی و انقلابی افزود: در شرایط کنونی، بازگشت مساجد به سنت‌ها و کارکرد‌های اصیل خود ضرورتی انکارناپذیر است و احیای این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پویایی بیشتر جامعه اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام صداقت همچنین توانمندسازی ارکان مسجد را از الزامات تحقق مسجد تراز اسلامی برشمرد و نقش ائمه جماعات را در هدایت و راهبری فعالیت‌های مسجد مهم دانست.

وی تصریح کرد: تحقق مسجدی جامع، پویا، تمدن‌ساز و انسان‌ساز، مستلزم مشارکت و هم‌افزایی همه ارکان مسجد است و ائمه جماعات می‌توانند با ایفای نقش محوری خود، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند.