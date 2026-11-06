امام جمعه تبریز گفت:تغییر احزاب و دولت‌ها در آمریکا یا تغییر جریان‌های سیاسی حاکم بر رژیم صهیونیستی تغییری در ماهیت رویکرد خصمانه آنها نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند.

تغییر دولت‌ها در آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییری در رویکرد خصمانه آنها ندارد

تغییر دولت‌ها در آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییری در رویکرد خصمانه آنها ندارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه های نماز جمعه تبریز اظهار کرد:مخالفت با استقلال و نظام جمهوری اسلامی محدود به یک حزب یا جریان سیاسی نیست و سیاست‌های خصمانه علیه ایران با تغییر افراد و دولت‌ها پایان نمی‌یابد بنابراین کشور باید با شناخت دقیق این واقعیت مسیر تقویت توانمندی‌های خود را دنبال کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت قدرت کشور در عرصه‌های مختلف از ضرورت‌های اساسی برای مقابله با تهدید‌ها و حفظ استقلال کشور است.

وی افزود:جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید‌ها تسلیم نخواهد شد و در صورت هرگونه تجاوز پاسخ قاطع و پشیمان کننده‌ای خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل افزود:انسجام ملی از مولفه‌های اصلی مقابله با توطئه‌های دشمنان بوده و در این راستا باید از رهنمود‌ها و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی تبعیت کنیم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم در این روزها گفت: مسئولان باید در برخورد با مردم نهایت مهربانی، شفقت و تکریم را داشته باشند و با درک شرایط زندگی خانواده‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد:مدیریت در مصرف انرژی، برق و بنزین ضروری است و خوشبختانه اکنون وضعیت مصرف نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است.

وی گفت: مسئولان نیز گزارش‌هایی از همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده توجه مردم به ضرورت مدیریت منابع کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی گفت:هر انسانی مسئول رفتار و عملکرد خویش است و باید در برخورد با مردم، اخلاق و حسن رفتار را سرلوحه کار خود قرار دهد.