خطیب جمعه نور بر قدرت الهام‌بخشی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: آنچه بیش از توان پهپادی و موشکی ایران، آمریکا را به هراس انداخته، قدرت الگوشدن جمهوری اسلامی ایران در جهان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام محمدرضا حاجی‌زاده، امام جمعه نور، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تبیین جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی، به بررسی دقیق چالش‌های اقتصادی مردم و بحران‌های محیط‌زیستی شهرستان نور پرداخت.

وی با انتقاد از آشفتگی بازار و مدیریت ناکارآمد پسماند، خواستار چاره‌جویی فوری مسئولان شد.

امام جمعه نور در بخش نخست سخنان خود، بر قدرت الهام‌بخشی انقلاب اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: آنچه بیش از توان پهپادی و موشکی ایران، آمریکا را به هراس انداخته، قدرت الگوشدن جمهوری اسلامی در جهان است. هراس آمریکا از گسترش پیام انقلاب، در واقع ترس از پایان هژمونی و سلطه‌گری او در منطقه است.

وی افزود که دوران حکمرانی شیطان بزرگ به پایان رسیده و نشانه‌های افول قدرت آمریکا در جهان مشهود است.

حجت‌الاسلام حاجی‌زاده با بیان سختی‌های مردم در شرایط تحریم و جنگ، بر ضرورت توجه ویژه به معیشت تأکید کرد.

وی همچنین با انتقاد از تصمیمات مربوط به سهمیه‌بندی بنزین و جمع‌آوری کارت‌های سوخت، تصریح کرد: نباید تمام فشار‌های اقتصادی بر دوش مردم گذاشته شود؛ دولت باید در مدیریت هزینه‌ها و کاهش مشکلات معیشتی، سهم خود را ایفا کند.

در بخش پایانی، امام جمعه نور به یکی از جدی‌ترین چالش‌های منطقه، یعنی معضل پسماند، پرداخت. وی با انتقاد از مدیریت فعلی، اظهار داشت: مردم نور از حجم زباله‌ها و مدیریت نادرست آن دچار نوعی اجحاف شده‌اند.

حاجی‌زاده با اشاره به اشتباهات مدیریتی در گذشته گفت: نخستین خطای بزرگ، تبدیل بخشی از ارزشمندترین عرصه‌های جنگلی منطقه به محل دپوی زباله بود. احداث کارخانه کمپوست در همان محدوده، مشکلات محیط‌زیستی منطقه را دوچندان کرده است. مسئولان باید پیش از افزایش حجم زباله‌های ورودی، مشکلات فعلی را به‌صورت اساسی و ریشه‌ای حل کنند.