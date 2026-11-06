امام جمعه موقت بیرجند با قدردانی از ایستادگی ملت ایران در ۲۵۰ شب اجتماعات در میادین شهری و روستایی، شکست سیاست‌ های جنگ طلبانه آمریکا را نتیجه مقاومت مردم ایران دانست.

امام جمعه موقت بیرجند: شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا، در پی ایستادگی و مقاومت ملت ایران

امام جمعه موقت بیرجند: شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا، در پی ایستادگی و مقاومت ملت ایران

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ امام جمعه موقت بیرجند، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند گفت: ایستادگی ملت ایران، عامل شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا بود.

حجت‌الاسلام مشرفی با اشاره به جایگاه راهبردی فرهنگ در نگاه رهبر معظم انقلاب، خواستار ایجاد بستری برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ متعالی شد تا از دام تبلیغات فریبنده و جریان‌های انحرافی مصون بمانند.

وی با تأکید بر جایگاه فرهنگ در شکل دهی به هویت فردی و اجتماعی، از ضرورت آشنایی نسل جوان با فرهنگ متعالی برای مقابله با جریان‌های انحرافی یاد کرد.

امام جمعه موقت بیرجند، با قدردانی از حضور پرشور مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر اهمیت تاریخی این روز تأکید کرد و گفت: مناسبت‌های ۱۳ آبان، از تبعید امام خمینی (ره) گرفته تا شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی، همگی نشان از ایستادگی ملت دارند.

وی با اشاره به تحولات سال جاری و شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا، افزود: ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشار‌های خصمانه، عامل اصلی عقب‌نشینی آمریکا بوده است.

حجت الاسلام مشرفی همچنین حماسه‌آفرینی ۲۵۰ شب مردم در حمایت از ولایت را نوعی پیروزی در برابر دشمنان عنوان کرد.