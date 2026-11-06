رئیس سازمان آتش‌نشانی میبد از جان‌باختن یک جوان ۲۳ ساله بر اثر ریزش چاه در این شهر خبر داد؛ حادثه‌ای که با وجود اعزام نیرو‌های امدادی، به دلیل شدت جراحات وارده به سر، به مرگ این جوان پیش از رسیدن آتش‌نشانان به محل منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احسان تقی‌زاده، گفت: در پی اعلام گزارش حادثه ریزش چاه در ساعت ۱۰:۰۸ صبح، نیرو‌های عملیاتی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهید سلیمانی و شهید کاظمی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، جوانی ۲۳ ساله، بر اثر ریزش چاه دچار حادثه شد که متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده از ناحیه سر، پیش از رسیدن آتش‌نشانان جان خود را از دست داده بود.

تقی‌زاده با اشاره به حضور نیرو‌های امدادی و انتظامی در محل، اظهار کرد: این عملیات با همکاری عوامل نیروی انتظامی و اورژانس انجام شد.