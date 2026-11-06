ابلاغیه‌های لازم به فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های مرتبط با هشدار‌های هواشناسی در استان مرکزی مبنی بر لغو مرخصی‌ها و آماده‌باش کامل مدیران و عوامل عملیاتی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی با اشاره به هشدار‌های هواشناسی صادرشده و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: با توجه به احتمال بارش باران، رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و کاهش محسوس دما در روز‌های پیش‌رو، تمهیدات لازم برای پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

سیدمرتضی میری افزود: در پی تأکیدات استاندار مرکزی مبنی بر ضرورت آمادگی و هوشیاری کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، ابلاغیه‌های لازم به فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های مسئول صادر شده و بر اعلام آماده‌باش کامل، لغو مرخصی‌ها، حضور مدیران و عوامل عملیاتی، آماده‌سازی تجهیزات و امکانات و پاک‌سازی مسیل‌ها و دهانه پل‌ها تأکید شده است.

او با اشاره به ابلاغیه‌های سازمان مدیریت بحران کشور و هشدار‌های هواشناسی کشاورزی ابراز داشت: تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه در بخش‌های کشاورزی، باغداری، دامداری و سایر حوزه‌های مرتبط نیز به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

میری همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی برای امدادرسانی و پشتیبانی از سایر استان‌ها در صورت بروز حوادث و درگیر شدن آنها با مخاطرات سامانه بارشی گفت: در این زمینه، جلسات و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مسئول انجام شده و ظرفیت‌ها، امکانات و توان عملیاتی استان برای ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی در صورت نیاز، مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در رعایت توصیه‌های ایمنی از مردم خواست از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری، کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کرده و در تردد‌های جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند.

او بر حفظ آمادگی و هوشیاری کامل دستگاه‌های مسئول تا پایان فعالیت سامانه بارشی تأکید کرد و خواستار گزارش فوری هرگونه حادثه و وضعیت اضطراری به واحد هشدار سریع اداره‌کل مدیریت بحران استان شد.