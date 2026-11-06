نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری تعیین متولی و تأمین اعتبار اجرای مترو پردیس خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود اعتبار این طرح در بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ شود.

پیمان فلسفی در حاشیه میز خدمت شهرستان پردیس با اشاره به ضرورت تعیین دستگاه مسئول اجرای این طرح افزود: باید مشخص شود اجرای مترو پردیس بر عهده کدام مجموعه از جمله متروی تهران، شهرداری تهران یا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

فلسفی با اشاره به تجربه اجرای مترو اسلامشهر به روش مشارکتی اظهار کرد: در این الگو، شهرداری اسلامشهر بخشی از اعتبارات را تأمین کرد و شهرداری تهران نیز اجرای پروژه را تا محدوده مشخصی پیش برد و سپس ادامه کار به شهرداری اسلامشهر واگذار شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: حدود دو ماه پیش جلسه‌ای با مسئولان متروی تهران و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای بررسی موضوع مترو و حمل‌ونقل ریلی حومه تهران برگزار شد و اجرای مترو پردیس نیز از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

وی ابراز امیدواری کرد با تعیین متولی و نهایی شدن سازوکار اجرایی، پیش‌بینی اعتبار این طرح در بودجه سال ۱۴۰۶ انجام شود.