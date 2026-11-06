امام جمعه چادگان خواستار هزینه‌کرد درآمد‌های این شهرستان، به‌ویژه درآمد‌های دهکده تفریحی زاینده‌رود، برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات مردم منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ؛ حجت‌الاسلام شاه‌محمدی در خطبه‌های نماز جمعه چادگان با انتقاد از سرمایه‌گذاری درآمد‌های این شهرستان در مناطق دیگر گفت: چرا درآمد‌های چادگان در شهرستان‌های دیگر هزینه می‌شود، در حالی که خود این شهرستان با مشکلات و کمبود‌های زیرساختی مواجه است.

خطیب جمعه چادگان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره ضرورت هزینه‌کرد درآمد کارخانه‌های استان خوزستان در همان استان افزود: این مطالبه درباره درآمد‌های چادگان، به‌ویژه درآمد‌های حاصل از فعالیت دهکده تفریحی زاینده‌رود نیز وجود دارد و انتظار می‌رود این منابع برای توسعه خود شهرستان هزینه شود.

امام جمعه چادگان همچنین با انتقاد از وضعیت تأمین آب روستا‌های این شهرستان گفت: در حالی که استان‌های دیگر از آب زاینده‌رود بهره‌مند می‌شوند، برخی روستا‌های چادگان همچنان با مشکل کم‌آبی مواجه‌اند و آبرسانی به آنها به‌صورت سیار انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام شاه‌محمدی از مسئولان استان اصفهان، به‌ویژه استاندار، خواست برای توزیع عادلانه منابع و درآمد‌های شهرستان و رفع مشکلات آبی و زیرساختی منطقه توجه بیشتری داشته باشند.