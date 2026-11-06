شهردار بافق از بهره‌برداری و اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، تقویت هویت فرهنگی و ارتقای کیفیت خدمات با صرف اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید علی نوروززاده، با اشاره به بهره‌برداری از یادمان شهید گمنام در بوستان پیرمراد گفت: عملیات اجرایی این یادمان هم‌زمان با خاکسپاری شهید گمنام و در ایام فاطمیه دو سال گذشته آغاز شد و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، در مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده به پایان رسید.

وی افزود: این یادمان با حضور قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، جمعی از مسئولان و مردم محله به بهره‌برداری رسید.

نوروززاده همچنین از رونمایی تمبر یادبود وحشی بافقی و افتتاح سفره‌خانه مجموعه آبشار خبر داد و اظهار کرد: سفره‌خانه «نان و گلاب» با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی شهرداری و مشارکت بخش خصوصی، با اعتباری بیش از ۸ میلیارد تومان احداث شده است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات شهری، ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این مجموعه، ضمن تأمین بخشی از نیاز‌های خدماتی شهروندان، زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرح‌های شهری فراهم شود.

شهردار بافق در ادامه به روند اجرای طرح بستان‌سرای وحشی بافقی اشاره کرد و گفت: این طرح از هفته دولت در زمینی به وسعت پنج هکتار در شهرک آفتاب و ورودی شهر بافق آغاز شده و عملیات درختکاری، ایجاد فضای سبز و اجرای زیرساخت‌های آن همچنان ادامه دارد.

نوروززاده با بیان اینکه تکمیل فضای سبز و زیرساخت‌های این مجموعه تا پایان سال در برنامه قرار دارد، ابراز امیدواری کرد با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و تلاش مجموعه شهرداری، این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

در ادامه این برنامه، سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با ارزیابی اقدامات مدیریت شهری بافق، سرانه فضای سبز این شهر را با توجه به شرایط اقلیمی و قرار گرفتن در منطقه کویری قابل توجه دانست و گفت: سرانه فضای سبز بافق تقریباً به دو برابر متوسط هدف‌گذاری‌شده در کشور می‌رسد که نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به توسعه و نگهداری فضا‌های سبز است.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی در برندسازی شهری را از دیگر اقدامات ارزشمند بافق عنوان کرد و افزود: معرفی شخصیت‌هایی همچون وحشی بافقی و بهره‌گیری از جایگاه ادبی و فرهنگی این شاعر در شناساندن هویت شهر، اقدامی مؤثر و قابل توجه است.

مجابی همچنین توسعه زیرساخت‌های ورزشی و توجه به ورزش‌های همگانی و سنتی را از نقاط قوت مدیریت شهری بافق برشمرد و گفت: فراهم بودن فضا‌های مناسب برای فعالیت‌های ورزشی شهروندان، از جمله در پارک آبشار، و توجه به ورزش زورخانه‌ای که بافق در آن از جایگاه ملی برخوردار است، نشان‌دهنده نگاه جامع مدیریت شهری به نشاط اجتماعی و سلامت شهروندان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیریت منابع آب را از الزامات توسعه پایدار در مناطق کویری دانست و اظهار داشت: استفاده از آب خام برای آبیاری فضای سبز و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از منابع آب نامتعارف، از جمله پساب، از اقداماتی است که در مدیریت شهری بافق مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از منابع آبی ایفا کند.

همچنین کاوه دولتی، معاون توسعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و هوشمندسازی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، در آیین رونمایی از تمبر یادبود وحشی بافقی، با تأکید بر جایگاه این شاعر در تاریخ ادبیات ایران گفت: انتشار این تمبر با هدف پاسداشت مقام ادبی وحشی بافقی و ثبت نام و یاد این شخصیت برجسته در حافظه تاریخی و فرهنگی کشور انجام شده است.

وی افزود: تمبر یادبود وحشی بافقی علاوه بر ادای احترام به این شاعر نامدار، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی و شناساندن جایگاه شاعران ایرانی به دیگر ملت‌ها فراهم می‌کند.

دولتی در تشریح ویژگی تمبر‌های یادبود نیز گفت: این تمبر‌ها با تمبر‌های معمول پستی که برای استفاده در خدمات پستی و الصاق به مرسولات طراحی شده‌اند، تفاوت دارند و با هدف بزرگداشت شخصیت‌ها و مفاخر برجسته منتشر می‌شوند؛ آثاری که از ارزش فرهنگی و تاریخی برخوردارند و به‌عنوان یادگار در حافظه تاریخی کشور ثبت می‌شوند.

گفتنی است سید محمد مجابی در جریان سفر به بافق، از کویر شن و شادن، قلعه باقرآباد، محور تاریخی خان و موزه فرهنگ و هنر بافق نیز بازدید کرد.