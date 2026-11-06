به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان همدان؛ در این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با قدردانی از حضور پرشور دانش‌آموزان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: حضور باشکوه دانش‌آموزان، توطئه و نقشه دشمنان را که با اقدامات رسانه‌ای درصدد انحراف افکار و باورهای نسل نوجوان و دانش‌آموز ایرانی بودند، ناکام گذاشت.

رسول شیدایی با اشاره به حضور مستمر دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه نیز گفت: هر هفته یکی از اجتماعات دانش‌آموزی در این تجمعات حضور پیدا می‌کند و این حضور، زمینه‌ساز انتقال هویت، ارزش‌ها و آرمان‌ها از نسلی به نسل دیگر است.

وی افزود: حضور نسل نوجوان در این اجتماعات نشان‌دهنده پویایی هویت انقلابی و استمرار پیوند نسل‌های مختلف با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.