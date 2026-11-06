سرپرست شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان بوشهر از برپایی میز خدمت در مصلا‌های جمعه همزمان با نزدیک شدن به ۱۸ آبان، روز شورای حل اختلاف، خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مجید آرامی گفت: بیش از ۵۰ نفر از کارکنان و مسئولان قضایی در این میز‌های خدمت حضور دارند که ۲۰ نفر از آنان در مرکز استان، پاسخگوی درخواست‌ها و مشکلات مردم هستند.

سرپرست شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان بوشهر افزود: نمایندگانی از محاکم بدوی، دادگاه‌های صلح و تجدیدنظر و همچنین سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از جمله بازرسی، ثبت اسناد و پزشکی قانونی در این برنامه حضور دارند.

وی همچنین با اشاره به برپایی میز‌های خدمت در مساجد و برخی نقاط عمومی استان، بیان کرد: درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم ثبت می‌شود تا روند پیگیری و میزان اثربخشی خدمات ارائه‌شده مورد بررسی قرار گیرد.