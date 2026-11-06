خطیب جمعه محمودآباد، در سالروز شهادت شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم و در گستره روز هوافضا، بر لزوم تداوم مسیر اقتدار ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام سید مهدی جعفری، خطیب جمعه محمودآباد، در سالروز شهادت شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم و در گستره روز هوافضا، بر لزوم تداوم مسیر اقتدار ملی تأکید کرد.

وی با تحلیل تاریخچه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت که تغییر چهره‌های سیاسی در واشینگتن، تغییری در ماهیت استعماری و جنایت‌بار این رژیم ایجاد نمی‌کند.

حجت‌الاسلام جعفری با یادکرد شهید تهرانی‌مقدم، وی را سید شهیدان اقتدار ملی و پدر موشکی ایران نامید و به توصیفات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ایشان اشاره کرد.

وی افزود: شهید تهرانی‌مقدم سراپا اخلاص بود و با همتی بلند و افق‌های وسیع، مدیریتی طبیعی و فطری داشت که منجر به خلق یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های نظامی کشور شد.

خطیب جمعه محمودآباد با تأکید بر اهمیت فناوری موشکی به عنوان نماد ایران قوی تصریح کرد: اگر امروز در حوزه آفند و پدافند متکی به خود نیستیم و از ضعف نظامی رهایی یافته‌ایم، مدیون این دانش است؛ زیرا بدون این توانمندی، دشمن آزادانه برنامه‌های خود را پیش می‌برد و ما در برابر تهدیدات، بی‌دفاع می‌ماندیم.

در بخش دیگری از سخنان خود، حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا و وضعیت رژیم صهیونیستی، ماهیت این نظام‌ها را تکرار جنایت دانست و اظهار داشت: فرقی نمی‌کند رئیس‌جمهور آمریکا جمهوری‌خواه باشد یا دموکرات، یا نتانیاهو بر سر کار باشد یا دیگری؛ سیاست آنها یکی است و همگی در مسیر شر و استکبار گام برمی‌دارند.

وی برای اثبات این مدعا، به پیشینه خون‌بار آمریکا اشاره کرد: برده‌داری آفریقایی‌ها و نسل‌کشی میلیون‌ها سرخ‌پوست، بمباران هیروشیما و ناکازاکی در سال ۱۹۴۵ و ایجاد نقص‌های مادرزادی در نسل‌های بعدی، کشتار میلیون‌ها انسان در ویتنام، افغانستان و عراق با بهانه‌های واهی نظیر سلاح‌های کشتار جمعی، مداخلات در ونزوئلا برای تصاحب منابع نفتی.

خطیب جمعه محمودآباد با تأکید بر اینکه هدف آمریکا از حملاتش، تصاحب سرمایه‌ها و سرنگونی حکومت‌هاست، افزود: نکته تکان‌دهنده این است که در بسیاری از این کشورها، مردم شعار مرگ بر آمریکا نمی‌دادند، اما باز هم مورد حمله قرار گرفتند. اما ایران عزیز در مقابل زورگویی و سلطه ایستاد و مقاومت کرد.

وی در پایان، با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا و واکنش‌های ایران، اظهار داشت: امروز ترامپ و آمریکا سیلی محکی از سوی ایران خوردند. اما این ملت تنها به این سیلی قانع نیست و طبق وعده‌های داده شده، انتقام خون قائد شهیدمان را خواهد گرفت.