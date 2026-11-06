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آیتالله نورمفیدی: ایران بدون تسلیم در برابر زیادهخواهی دشمنان به اهداف خود میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛امام جمعه گرگان گفت: جمهوری اسلامی و ملت ایران در برابر زورگوییهای آمریکا تسلیم نخواهند شد و تا زمانی که دشمن به شرایط و حقوق ملت ایران احترام نگذارد، ایستادگی ادامه خواهد داشت تا کشور بدون تسلیم شدن در برابر زیادهخواهیها به اهداف خود دست یابد.
آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز جمعه گرگان با یادآوری ماهها ایستادگی مردم ایران در برابر اقدامات و فشارهای آمریکا افزود: آنچه بیش از همه مردم و نیروهای کشور را در میدان مقاومت نگه داشت، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله سیدعلی خامنهای بود و امروز نیز رهبر جوان انقلاب با استواری و اقتدار در این مسیر ایستاده است.
وی با اشاره به انتخابات کنگره آمریکا تاکید کرد: دونالد ترامپ تمام تلاش خود و حزب جمهوریخواه را برای پیروزی در این انتخابات به کار گرفت، اما نتوانست به هدف خود برسد.
وی با اشاره به ۲ عامل موثر در شکست جمهوریخواهان در انتخابات کنگره آمریکا افزود: نخستین عامل، فساد مالی ترامپ و اطرافیان و مدیران اقتصادی اوست که ابعاد گستردهای پیدا کرده و حتی در رسانههای آمریکایی نیز بازتاب داشته است.
امام جمعه گرگان با اشاره به تاثیر جنگ و تحولات تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا گفت: افزایش قیمت سوخت، بنزین و گازوئیل و تحمیل هزینههای سنگین به مردم آمریکا از پیامدهای این جنگ بوده و شهروندان آمریکایی آثار اقتصادی تصمیمهای دولت خود را در زندگی روزمره احساس کردهاند.
وی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی و بینالمللی جایگاه تاثیرگذاری پیدا کرده، افزود: ایستادگی ملت ایران و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان به موضوعی اثرگذار در تحولات جهانی و حتی مسائل داخلی آمریکا تبدیل شده است.
آیتالله نورمفیدی با قدردانی از نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی کشور افزود : رزمندگان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان و نیروهای دیپلماسی در عرصه مذاکرات و تعاملات بینالمللی با اقتدار از منافع کشور دفاع میکنند و در برابر زیادهخواهیهای آمریکا ایستادهاند.
وی با اشاره به مواضع مسئولان کشور درباره مذاکره با آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران با اصل گفتوگو مخالفتی ندارد، اما مذاکره باید بر اساس شرایط و منافع ملی کشور باشد و اگر طرف مقابل به این شرایط پایبند نباشد، ملت ایران هرگز تسلیم خواستهها و فشارهای آمریکا نخواهد شد.