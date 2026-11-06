آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با یادآوری ماه‌ها ایستادگی مردم ایران در برابر اقدامات و فشارهای آمریکا افزود: آنچه بیش از همه مردم و نیروهای کشور را در میدان مقاومت نگه داشت، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بود و امروز نیز رهبر جوان انقلاب با استواری و اقتدار در این مسیر ایستاده است.

وی با اشاره به انتخابات کنگره آمریکا تاکید کرد: دونالد ترامپ تمام تلاش خود و حزب جمهوری‌خواه را برای پیروزی در این انتخابات به کار گرفت، اما نتوانست به هدف خود برسد.

وی با اشاره به ۲ عامل موثر در شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره آمریکا افزود: نخستین عامل، فساد مالی ترامپ و اطرافیان و مدیران اقتصادی اوست که ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و حتی در رسانه‌های آمریکایی نیز بازتاب داشته است.

امام جمعه گرگان با اشاره به تاثیر جنگ و تحولات تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا گفت: افزایش قیمت سوخت، بنزین و گازوئیل و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم آمریکا از پیامدهای این جنگ بوده و شهروندان آمریکایی آثار اقتصادی تصمیم‌های دولت خود را در زندگی روزمره احساس کرده‌اند.

وی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی و بین‌المللی جایگاه تاثیرگذاری پیدا کرده، افزود: ایستادگی ملت ایران و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان به موضوعی اثرگذار در تحولات جهانی و حتی مسائل داخلی آمریکا تبدیل شده است.

آیت‌الله نورمفیدی با قدردانی از نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی کشور افزود : رزمندگان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان و نیروهای دیپلماسی در عرصه مذاکرات و تعاملات بین‌المللی با اقتدار از منافع کشور دفاع می‌کنند و در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستاده‌اند.

وی با اشاره به مواضع مسئولان کشور درباره مذاکره با آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران با اصل گفت‌وگو مخالفتی ندارد، اما مذاکره باید بر اساس شرایط و منافع ملی کشور باشد و اگر طرف مقابل به این شرایط پایبند نباشد، ملت ایران هرگز تسلیم خواسته‌ها و فشارهای آمریکا نخواهد شد.