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میزان تولید گوشت قرمز در آذربایجان غربی با افزایش ۲۰ درصدی از ۶۰ هزار تن گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه استان با ظرفیت بیش از ۵ میلیون رأس دام سبک و ۵۰۰ هزار رأس دام سنگین، از قطبهای پیشرو دامپروری کشور است گفت: میزان تولید گوشت قرمز در آذربایجان غربی با افزایش ۲۰ درصدی از ۶۰ هزار تن گذشت.
محمدرضا اصغری حمایت از واحدهای دامداری صنعتی کوچک، تولیدکنندگان خرد و جامعه عشایری را از اولویتهای راهبردی سازمان برشمرد و افزود: با اختصاص بیش از ۵ همت اعتبار به بخش کشاورزی و دامداری و راهاندازی سامانه تسهیل صدور مجوزها، بروکراسی اداری کاهش یافته و بستر حضور سرمایهگذاران تسریع شده است.