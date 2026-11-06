به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه استان با ظرفیت بیش از ۵ میلیون رأس دام سبک و ۵۰۰ هزار رأس دام سنگین، از قطب‌های پیشرو دامپروری کشور است گفت: میزان تولید گوشت قرمز در آذربایجان غربی با افزایش ۲۰ درصدی از ۶۰ هزار تن گذشت.

محمدرضا اصغری حمایت از واحد‌های دامداری صنعتی کوچک، تولیدکنندگان خرد و جامعه عشایری را از اولویت‌های راهبردی سازمان برشمرد و افزود: با اختصاص بیش از ۵ همت اعتبار به بخش کشاورزی و دامداری و راه‌اندازی سامانه تسهیل صدور مجوزها، بروکراسی اداری کاهش یافته و بستر حضور سرمایه‌گذاران تسریع شده است.