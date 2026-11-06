به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا معینی ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ برای اولین بار در این دسته وزنه می‌زد در پایان رقابتش در گروه B با رکورد مجموع ۳۸۸ کیلوگرم در رده چهارم جای گرفت.

او در یکضرب رکورد ۱۸۰ کیلوگرم و دوضرب رکورد ۲۰۸ کیلوگرم را زد و به ترتیب دوم و ششم شد.

*یکضرب

حرکت اول: ۱۸۰ کیلوگرم

حرکت دوم: ۱۸۶ کیلوگرم

حرکت سوم: ۱۸۷ کیلوگرم

رده: دوم

*دوضرب

حرکت اول: ۲۰۲ کیلوگرم

حرکت دوم: ۲۰۸ کیلوگرم

حرکت سوم: ۲۱۲ کیلوگرم

رده: ۶

*مجموع ۳۸۸ کیلوگرم

رده: ۴

رده بندی نهایی معینی بعد از برگزاری رقابت گروه A مسابقات که ساعت ۱۴:۳۰ با حضور علیرضا نصیری برگزار می‌شود مشخص خواهد شد.