به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان ؛ این رقابت‌ها در چهار رده سنی و چهار مقطع برگزار شد و ورزشکاران در بخش‌های مختلف این رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دبیر هیأت ژیمناستیک استان همدان، با اشاره به ظرفیت بالای ژیمناستیک استان در کشور گفت: برگزاری مسابقات آزاد، فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادها و ورود ورزشکاران به مسیر حرفه‌ای این رشته است.

امین ملکی افزود: تداوم چنین رقابت‌هایی می‌تواند به رشد ژیمناستیک استان و ارتقای سطح فنی ورزشکاران کمک کند.

به گفته دبیر هیأت ژیمناستیک استان، مسابقات بخش بانوان نیز ۲۹ آبان‌ماه در پنج رده سنی برگزار خواهد شد.