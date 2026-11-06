به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان منش گفت: برداشت انار در داراب از اواخر شهریورماه با رقم حسین آقایی شروع شده است و بسته به ارقام مختلف انار تا پایان آذرماه ادامه دارد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: مهمترین ارقام انار شهرستان داراب اشکفتو، رباب، حسین آقایی، ملس سفید و ترش و جزی است و بخش‌های جنت، رستاق و مرکزی ازمهمترین مناطق تولید انار در شهرستان داراب هستند.

او بیان کرد: سال گذشته محصول انار شهرستان داراب به علت کیفیت بالا و خوش طعم و رنگ بودن علاوه بر بازار‌های داخلی به کشور‌های روسیه، بلاروس، هلند، آلمان، قزاقستان، گرجستان، پاکستان و ارمنستان نیز صادر شد.

اعیان منش بیان کرد: در چند سال اخیر، تولید محصولات گواهی‌شده و استاندارد در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است، آن طورکه در سنوات گذشته اولین گواهی محصول سالم متعلق به محصول انار زیر نظر اداره کل استاندارد صادر شد.

او بیان کرد: انطباق مدیریت فرآیند تولید تا عرضه محصول شامل تولید، فرآوری، بازرسی و صدور گواهی، برچسب‌گذاری و بازار رسانی مواد غذایی گواهی شده مورد تایید است.

مدیر جهاد کشاورزی داراب در پایان بیان کرد: تولیدکنندگان انار برای صادرات محصول خود ملزم به مراجعه به سامانه یکتا و ثبت‌نام در این سامانه و دریافت کد شناسه ارتقای سلامت محصول QR cod هستند و بدون دریافت آن، صادرات محصول انار غیرممکن است.