به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به مناسبت سالروز تشکیل شورای حل اختلاف قبل از خطبه‌های نماز جمعه ارومیه ۱۵ آبان ماه به ایراد سخن پرداخت.

علی نژادبا گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و تسلیت ایام فاطمیه به شکست مفتضحانه رئیس جمهور آمریکا اشاره و گفت: پایان ظلم و ستم استکبار نزدیک است و نصرت و پیروزی جبهه اسلام و مقاومت فرارسیده است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سالروز تشکیل شورای حل اختلاف گفت:سیاست توسعه نهاد‌های شبه قضایی و قضا زدایی باعث شد این نهاد مردمی تشکیل شود تا مردم به جای مراجعه به دادگاه خودشان اختلافات خود را حل وفصل کنند.

وی افزود:سازش بین اصحاب پرونده در واقع قلع ماده نزاع و رفع کینه و کدورت است که نهایتا موجب کاهش مراجعات به دادگستری و کاهش ورود پرونده و رسیدگی به پرونده‌های مهم با دقت و وقت بیشتر می‌شود.

علی نژاد با اشاره به آیه ۱۰ سوره حجرات در خصوص سازش بین برادران دینی گفت:سازش ریشه در مکتب اسلام دارد و یک مسئولیت اجتماعی مهم است که مسلمین را برای اصلاح ذات البین توصیه می‌کند لذا مسلمان نباید نسبت به اختلافات همشهریان و همسایه‌های خود بی تفاوت باشد و هر کسی باید به تناسب توانایی و جایگاه خود برای رفع کدورت و بازگشت آرامش به جامعه تلاش کنند.

وی به فرمایش حضرت علی علیه السلام که می‌فرمایندسازش از همه مستحبات بهتر است هم اشاره و گفت:آموزه‌های دینی ما فقط عبادت فردی نیست بلکه بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی در صلح و سازش هم به نوعی تکلیف همگانی است.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: در همین راستا قوه قضائیه افرادی را تحت عنوان هیات‌های صلح یاری و هسته‌های جهادی بخشایش که از متنفذین و معتمدین محلی هستند برای توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از مردم برای حل اختلاف طرفین اختلاف تعیین که در امر سازش کمک کنند و به حمدالله همراهی خوبی تا کنون رقم خورده است.

علی نژاد به بحث داوری هم پرداخت و گفت: استفاده از ظرفیت داوری که در قانون پیش بینی شده است هم اکنون به صورت جدی دنبال می‌شود تا با آموزش داوران حرفه‌ای اختلافات مردم توسط داوران حل و فصل شود.

وی افزود: مساجد و خانواده‌ها باید با همت و احساس مسئولیت تبدیل به پایگاه سازشی شوند.



رئیس کل دادگستری استان در ادامه به ارائه آمار عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجان غربی پرداخت و گفت: به حمدالله شورای حل اختلاف استان توانسته است ۵۰ درصد پرونده‌ها را در ۷ ماه سال جاری با سازش مختومه کند و ۲۳۹ نفر تا کنون با تلاش شورای حل اختلاف از زندان‌های استان آزاد شده‌اند و تعداد ۲۲ فقره پرونده قتل عمد با سازش خاتمه یافته است.

علی نژاد به تغییر قانون شورا در سال ۱۴۰۲ هم اشاره کرد و گفت: دادگاه‌های صلح که در این قانون پیش بینی شده است هم اولین تکلیفش سازش بین طرفین است که شورای حل اختلاف در معیت این دادگاه‌ها با اولویت امر سازش را دنبال می‌کنند و توفیقات خوبی هم بدست آورده‌اند.