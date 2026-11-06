با راه‌اندازی سامانه «ساختار»، مردم استان مرکزی از دسترسی آسان و رایگان به اطلاعات املاک، نقشه، دریافت استعلام و طرح‌های هادی روستایی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل بنیاد مسکن استان از راه اندازی سامانه "ساختار" با هدف دسترسی آسان مردم به اطلاعات املاک، نقشه و طرح‌های هادی روستایی خبر داد.

علی عسگری گفت: در راستای خدمت رسانی به شهروندان روستایی و شفافیت در انتقال اطلاعات، بنیاد مسکن اقدام به راه اندازی سامانه ساختار کرده است.

او افزود: این سامانه با فراهم کردن دسترسی آسان‌تر به اطلاعات مکانی و نقشه طرح‌های هادی روستا‌ها و اینکه زمین مورد نظر در طرح هادی روستایی در چه موقعیتی قرار دارد، راه اندازی شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان گفت: با راه اندازی این ساختار، قبل از انجام هر نوع کار اداری، خرید، فروش و معامله می‌توان اطمینان حاصل کرد که آن زمین در چه موقعیتی قرار دارد و کاربری، جانمایی و نحوه قرار گیری در طرح هادی قابل مشاهده است.

عسگری افزود: این سامانه به صورت رایگان و قابل دسترسی برای همه متقاضیان و مردم می‌باشد و گامی برای کاهش رفت و آمد حضوری، امکان پیگیری امور مرتبط با روستا، واریز وجه جهت اخذ استعلام مورد نیاز و موقعیت زمین از طریق این سامانه فراهم شده است‌.