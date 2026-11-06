به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه اول امسال در حوزه نظارت بر مواد غذایی اظهار کرد: در این مدت در راستای صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای ایمنی مواد غذایی، ۱۱۹ هزار و ۹۱۶ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی شناسایی و از دسترس خارج شد.

وی افزود: همچنین در این مدت، ۱۸۵ هزار و ۸۸۹ مورد سنجش پرتابل در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام و ۲ هزار و ۶۴۵ مورد برخورد قانونی و قضایی با متخلفان انجام شده است.

رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان با اشاره به اقدامات نمونه‌برداری و کنترل کیفیت مواد غذایی تصریح کرد: در شش ماه نخست سال، ۲ هزار و ۱۱۲ مورد نمونه‌برداری از نان، ۱۵۵ مورد نمونه‌برداری از نمک بسته‌بندی و ۳۱۴ مورد نمونه‌برداری از دیگر مواد غذایی انجام شده است.

شریفی همچنین با اشاره به ثبت ۸۸۵ مورد خوداظهاری در حوزه مواد غذایی گفت: نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، شناسایی و حذف مواد غذایی ناسالم و برخورد قانونی با متخلفان، از مهم‌ترین اقدامات مرکز بهداشت استان خوزستان در راستای حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه است.