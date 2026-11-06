امام جمعه سردشت با اشاره به سالروز ۱۳ آبان گفت: همان‌گونه که آمریکا در تسخیر لانه جاسوسی با شکست مواجه شد، در تحولات اخیر نیز تلاش‌های سران این کشور برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ناکام ماند؛ ملت ایران با وجود همه تهدید‌ها و توطئه‌ها همچنان استوار ایستاده و شایسته بزرگ‌ترین خدمت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سردشت، با اشاره به سالروز ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، گفت: همان‌گونه که آمریکا در آن مقطع تاریخی با شکست مواجه شد، در تحولات اخیر نیز تلاش‌های سران این کشور برای از بین بردن جمهوری اسلامی ایران ناکام ماند و شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نمونه‌ای از تکرار شکست‌های تاریخی این کشور است.

ماموستا محمد واوی با تأکید بر ضرورت قدردانی از ایستادگی و همراهی مردم افزود: ملت ایران با وجود همه تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان، همچنان پایدار و استوار ایستاده‌اند و شایسته بزرگ‌ترین خدمت‌ها هستند.

امام جمعه سردشت در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع تقسیم ارث پرداخت و با تأکید بر لزوم رعایت احکام شرعی در این زمینه، از خانواده‌ها خواست حقوق فرزندان، اعم از دختر و پسر، را مطابق موازین و احکام اسلامی پرداخت کنند.