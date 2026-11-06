معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران باید به چشم خودش اقدامات عملی آمریکا را ببیند و هرگاه این اقدامات مشاهده شد، زمینه برای گشایش سرفصل جدید امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش ابراهیم اسدی بیدمشکی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تازه‌ترین سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو، خبر‌های تازه‌ای از تحرکات دیپلماتیک و امنیتی در منطقه مخابره کرد؛ سرلشکر محسن رضایی پیام رهبر انقلاب اسلامی را به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه رساند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این سفر گفت که رهبر انقلاب تاکید داشته هر چه سریع‌تر این پیام فرستاده شود؛ علاوه بر موضوع پیام رهبر انقلاب، آنچه درباره گفته‌های محسن رضایی در رسانه‌ها به بحث گذاشته شد، "ترتیبات پساجنگ" بود.

در این گفت‌و‌گو با معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره سفر مقامات ایرانی به مسکو بیشتر بحث شده است؛ گفت‌و‌گو با علی باقری کنی را می‌خوانید:

پیام رهبر انقلاب اسلامی به پوتین؛ چشم‌انداز روابط به بحث گذاشته شد

خبرگزاری صداوسیما: دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سفری به روسیه داشت و دیدار‌هایی با مقامات روس برگزار شد. این سفر چگونه گذشت؟

باقری کنی: در چارچوب دیپلماسی هدفمند و فعال جمهوری اسلامی ایران برای رایزنی و مشورت با دیگر بازیگران چه در سطح منطقه و خارج از منطقه، تعامل با قدرت‌های بین‌المللی یکی از مولفه‌های اصلی در مقطع کنونی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز سفری به مسکو داشت و یک ملاقات تفصیلی با جناب آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه برگزار شد. این ملاقات حدود ۳ ساعت طول کشید. هدف اصلی از این سفر ارائه پیام مقام معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه بود. در این پیام هم مولفه‌های مد نظر جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های دو جانبه مطرح شد و هم چشم‌انداز این همکاری‌ها و تعاملات ترسیم شده بود تا برای روس‌ها موضوع همکاری با جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای روشن‌تر شود.

همکاری‌های ایران و روسیه چند دهه است که ابعاد متنوع و مختلفی دارد. یکی از مؤلفه‌های اصلی بحث درباره همکاری‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه چه در سطح دوجانبه چه در سطح منطقه بین المللی بود. پیشتر هم این رایزنی‌ها میان طرف ایرانی و طرف روس وجود داشت. پارسال شهید لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی ملی سفر‌هایی به مسکو و دیدار‌هایی با رئیس جمهور روسیه داشت. در این مقطع آقای رضایی که حامل پیام مقام معظم رهبری بود، مناسبات و چشم‌انداز پیش‌رو را با طرف روس در میان گذاشت و آقای پوتین هم دیدگاه‌هایش را در هر یک از این موارد مطرح کرد.

پیگیری روابط اقتصادی ایران با روسیه؛ بررسی طرح راهگذر شمال-جنوب و انتقال گاز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت

در عرصه دو جانبه موضوع راهگذر شمال-جنوب و کاستی‌ها یا اشکالات و موانع بر سر سرعت گرفتن اجرا و تکمیل این طرح مطرح شد. هر دو طرف بنا را بر این گذاشتند که بلافاصله در نخستین فرصت، سازوکار و اقدامات و تدابیر لازم را برای سرعت‌گیری اجرا و پیشرفت طرح انجام دهند.

در این نشست موضوع انتقال گاز روسیه به ایران هم مطرح شد که در دو سطح کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای دو طرف ارائه شده است. برای این کار در کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت‌های موجود و در میان مدت ظرفیت‌سازی برای انتقال حجم قابل توجهی از گاز روسیه به جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در واقع بخشی از آن گاز، مصرف داخلی برای ما خواهد داشت و بخش عمده آن برای انتقال به دیگر کشور‌ها در نظر گرفته شده است.

طرح‌های راهبردی ایران و روسیه، خیال خام آمریکا را از بین می‌برد

این دو طرح، طرح‌های راهبردی است که خیال خام برخی قدرت‌ها از جمله آمریکا را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران از بین می‌برد. چون اجرای اینها عملاً کشور‌های دیگر را به جمهوری اسلامی ایران نیازمند خواهد کرد. همونطور که جمهوری اسلامی ایران در مقطع پس از جنگ تحمیلی سوم از ظرفیت ژئوپولیتیک تنگه هرمز برای پیشبرد منافع ملی خود و امنیت‌سازی در منطقه به درستی استفاده کرد. این دو طرح ظرفیت‌های اکونومیکی هستند که جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد و می‌تواند هم برای پیشرفت کشور و منطقه هم برای امنیت‌سازی از آن، استفاده مطلوب داشته باشد.

در سطح منطقه‌ای هم بحث‌های خیلی متنوعی صورت گرفت که محوری‌ترین سرفصل آن ترتیبات جدید امنیتی در منطقه بود. نشست چهار جانبه در تهران که با مشارکت ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان برگزار شد، یک نقطه عطفی هم از نظر روس‌ها و هم از نظر چینی‌ها بود که من هفته گذشته به آنجا رفتم.

این ابتکار می‌تواند یک نقطه شروع مطلوب و رو به جلو و سازنده برای امنیت سازی در منطقه باشد. اگر این همکاری‌ها در این چارچوب شکل بگیرد، موضوع امنیت‌سازی منطقه‌ای به صورت درون‌زا یک شکل عملی به خودش خواهد گرفت.